Quadrilha é presa durante assalto a mercado na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Oito assaltantes, entre eles um adolescente de 17 anos, foram detidos por policiais militares da 4ª Companhia do 29º Batalhão, às 22 horas de terça-feira, 11, segundos após invadirem um supermercado localizado na Rua Manuel Rodrigues Santiago, no Itaim Paulista, extremo leste da capital.

Alertados por um pedestre, os policiais aproximaram-se do local e viram alguns dos criminosos correrem para dentro do estabelecimento, que estava em horário de fechamento quando foi invadido pela quadrilha. Os policiais ainda conversaram com algumas das vítimas e realizaram buscas, encontrando os criminosos, que tentaram se esconder nos fundos do prédio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o grupo foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma garrucha. Os bandidos foram levados para o 50º Distrito Policial, do Itaim, e autuado em flagrante. O adolescente será encaminhado para a Fundação Casa (antiga Febem). Segundo a PM, cinco dos assaltantes já têm passagem pela polícia e o adolescente já foi apreendido em outra ocasião também por roubo.