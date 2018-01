Quadrilha é presa com cerca de mil cartões clonados em SP

Em posse de dez cartões de crédito clonados e carregando compras num valor aproximado de R$ 2 mil, três mulheres, entre elas um adolescente, são suspeitas de integrar uma quadrilha de estelionatários, foram detidas, por volta das 18 horas desta terça-feira, 9, por agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, no interior do Shopping Ibirapuera, em Moema, zona sul de São Paulo, após levantarem suspeita de funcionários.

Acionados, os agentes abordaram as três clientes e encontraram os cartões. O trio, após dizer que havia adquirido os documentos com um fornecedor dentro da Favela de Heliópolis, levou os policiais até a casa do suspeito, que seria o chefe da quadrilha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No local, foram apreendidos cerca de mil cartões, boa parte clonada, além de uma impressora de cartões, um monitor, um CPU e uma máquina de transação de cartão de débito, habilitada, com a qual os criminosos faziam testes nos cartões.

O grupo foi encaminhado para a delegacia do Campo Belo (27ºDP) e autuado em flagrante. A adolescente será encaminhada para a Fundação Casa (antiga Febem).