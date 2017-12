Quadrilha é presa após roubar casa no Morumbi

Uma quadrilha foi presa na madrugada desta quarta-feira, 1, após assaltar uma casa na Avenida Dona Maria Mesquita de Mota e Silva, no Morumbi, na zona sul da capital. O bando era formado por três homens e um adolescente, de 17 anos.

De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), a residência roubada fica dentro de um condomínio fechado. O local foi cercado pela Polícia Militar depois de receber um chamado sobre a ocorrência, por volta de 0h30.

Os criminosos, que estavam com revólver e pistola, foram flagrados pela PM com sacolas e bolsas com objetos roubados. A empregada doméstica da casa assaltada estava sozinha no momento do crime e foi feita refém.

O caso foi registrado no 89.º Distrito Policial (Jardim Taboão) como tentativa de roubo, formação de quadrilha e corrupção de menor.