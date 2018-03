Quadrilha é presa após atacar motoristas no Brooklin e Moema, na zona sul de SP

SÃO PAULO - Quatro assaltantes, entre eles um adolescente, foram perseguidos e dominados por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA) por volta das 19 horas de quarta-feira, 5, após atacarem pelo menos seis motoristas nos bairros do Brooklin e Moema, na zona sul da capital paulista. O quarteto ocupava um Fiat Fiorino, roubado pelo grupo após a quadrilha abandonar um Peugeot em razão do alarme instalado no carro da vítima.

Com os assaltantes foram encontrados uma mala de viagem, quatro bolsas, uma mochila com roupas esportivas, um laptop, celulares, um iPhone, um iPad, cerca de R$ 300,00 e um revólver calibre 32. Segundo a PM, os bandidos, iniciaram a fuga ao serem abordados pelos policiais na Avenida Santo Amaro, mas foram alcançados na esquina entre as ruas Portugal e Bartolomeu Feio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo foi encaminhado para o 27º Distrito Policial, do Campo Belo, e reconhecido por pelo menos seis motoristas. Os três maiores foram autuados por formação de quadrilha, roubo, porte ilegal de arma e corrupção de menores. O adolescente deve ser encaminhado para a Fundação Casa (antiga Febem).