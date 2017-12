Quadrilha é presa após assaltar lanchonete no Itaim Bibi

SÃO PAULO - Quatro supostos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que age dentro e fora do sistema prisional paulista, foram detidos, por volta das 18h45 de quinta-feira, 21, após assaltarem a lanchonete Le Sanduíche, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

Armados com dois revólveres, ambos com seis munições e um deles de numeração raspada, os assaltantes entraram na lanchonete e obrigaram uma das vítimas a levá-los até o cofre, de onde foram retirados R$ 1.006,00. Policiais militares das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam), acionados por testemunhas, cruzaram com os bandidos em fuga ainda na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 50 metros após a Avenida Juscelino Kubitschek.

Ocupando um GM Classic branco, que está em nome do pai de um dos criminosos, o grupo foi cercado e se entregou. Foram detidos Luiz Henrique Ramos da Gama, de 24 anos, Cláudio Alves Evangelista, 24, Alexandre Azevedo Teixeira, 21, e Richard de Souza Castanha, 30.

Segundo a PM, os quatro assaltantes já possuem passagem pela polícia e têm o corpo marcado com um desenho de uma carpa - tatuagem usada por membros da facção criminosa. Um deles, Luiz Henrique, já fugiu três vezes da cadeia.

A última fuga ocorreu dia 3 de outubro deste ano da delegacia do Jardim das Imbuias (101ºDP/zona sul), juntamente com outros quatro detentos, após o grupo serrar a grade de uma das celas. O dono do veículo, pai de um dos bandidos presos, compareceu na delegacia e foi liberado pela polícia. O assalto e a prisão foram registrados no 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi.