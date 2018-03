Quadrilha é presa após agir na saída de banco da Av. Paulista

Ricardo Valota, do estadao.com.br,

Quatro bandidos, entre eles um adolescente, foram presos, por volta das 17 horas desta terça-feira, 2, após roubarem R$ 77 mil de duas pessoas que haviam acabado sair de uma agência do Banco Safra, na Avenida Paulista, região central da cidade de São Paulo.

Armados com uma pistola, o quarteto abordou as vítimas, que estavam paradas no congestionamento na Rua Peixoto Gomide, uma travessa da Paulista. Após tomarem o dinheiro, que foi sacado para uso na folha de pagamento dos funcionários de uma empresa, os bandidos entraram num táxi e fugiram.

Alertados pelo Centro de Operações, policiais militares da 3ª Companhia do 7º Batalhão conseguiram deter a quadrilha, que já estava em um segundo táxi, na esquina da Rua Barata Ribeiro com a Rua Doutor Penaforte Mendes, próximo da Avenida Nove de Julho. Dos R$ 77 mil roubados, a PM recuperou R$ 67 mil. A arma não estava mais com os bandidos.

Foram detidos Antonio da Hora Santos, de 38 anos, Anderson Carvalho de Oliveira, de 20 anos, Jonatan Vieira Galvão, 19, e um adolescente, de 16 anos, que já tem várias passagens pela Fundação Casa (antiga Febem) foi apreendido. Antonio da Hora, segundo a polícia, cumpria pena por sequestro e estava foragido desde a Páscoa de 2009, quando não retornou para a Penitenciária de Pacaembu, interior do estado, após usufruir de saída temporária.

O trio preso em flagrante ao lado do menor foi autuado por roubo e formação de quadrilha no 4º Distrito Policial, da Consolação.