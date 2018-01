Quadrilha é identificada e tem prisão decretada em São Paulo

SÃO PAULO - Agindo principalmente na zona leste de São Paulo, uma quadrilha especializada em ataques a veículos de carga de médio porte foi identificada pela polícia e teve a prisão decretada pela Justiça.

Um dos integrantes do bando, Marcos Luan Souza Mota, conhecido como "Luan", foi localizado e detido no último dia 25 por agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) e está preso preventivamente.

Após terem a prisão temporária decretada, seguem identificados e foragidos outros quatro membros da quadrilha: Aylton Luiz de Souza, o "Japa", Jefferson de Jesus Antonini, o "Gê", Alessandro Ribeiro Lima, o "Gordo", e Jonathan Freitas Tavares.

Segundo a polícia, o bando, que utiliza normalmente um Citröen Xsara Picasso prata e um GM Astra verde nas ações, conseguia render os motoristas de caminhão após "alertá-los" sobre a porta do veículo aberta, com o risco da carga cair. Ao parar, a vítima é dominada.

Os quatro criminosos foragidos foram identificados após um roubo ocorrido no dia 30 de abril deste ano em São Miguel Paulista, na zona leste. O valor médio das cargas roubadas até hoje pelo bando é de R$ 30 mil, segundo a polícia.