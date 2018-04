Quadrilha de traficantes detida com armas e drogas na zona sul

SÃO PAULO - Quatro traficantes, entre eles uma mulher, foram presos, na noite de terça-feira, 25, por PMs do 50º Batalhão, com 32 quilos de maconha, cerca de 2 mil pedras de crack, 300 cápsulas plásticas contendo cocaína, uma espingarda calibre 12, uma pistola e um revólver calibre 38 no interior de uma residência localizada na Avenida Antonio Carlos Benjamin dos Santos, no Grajaú, zona sul de São Paulo.

A PM chegou ao local depois que vizinhos ligaram para o 190 informado sobre disparos de arma de fogo ocorrido dentro da residência, usada como base de distribuição de drogas da quadrilha. Os quatro criminosos foram detidos dentro do imóvel. Nenhum dos traficantes estava ferido no momento em que a casa foi invadida. O caso foi registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.