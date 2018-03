Quadrilha de roubo a condomínios é presa na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Cinco integrantes de uma quadrilha especializada em assalto a residências e que seriam os mesmos que há algum tempo vêm realizando roubos, inclusive em condomínios, foram detidos na madrugada desta quinta-feira, 17, por guardas municipais. Eles invadiram o condomínio de casas Petit Village, localizado na altura do nº 1.280 da Estrada do Espigão, no bairro Recanto Suave, em Cotia, região oeste da Grande São Paulo.

Dois bandidos foram detidos pelos guardas municipais próximo a uma favela, na mesma região, ainda em posse de joias, celulares, dinheiro e outros objetos levados da única casa invadida dentro do condomínio. Os outros três criminosos foram localizados pelos guardas já dentro da favela.

Na fuga, a quadrilha deixou o condômino em um Toyota Corolla da família assaltada, levando como refém o sobrinho do dono da casa. O rapaz foi abandonado pelos criminosos minutos depois.

O caso foi registrado na delegacia central de Cotia.