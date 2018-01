Quadrilha de roubo a casas é presa em flagrante em São Paulo

Seis pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, 4, após dois assaltos em residências na região de Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Foram apreendidas três armas de fogo, além de recuperados todos os materiais roubados. Segundo a Polícia Militar, cinco ladrões roubaram uma residência e na fuga teriam atirado no pé do filho do dono da casa, um garoto de 16 anos.

Na sequência, roubaram outra casa no mesmo bairro. Os policiais militares conseguiram interceptar o grupo em uma outra rua também na região, quando eles se preparavam para entrar em uma terceira residência, local onde estavam os produtos do roubo. Foi presa uma mulher nesse local.