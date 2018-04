Quadrilha da marcha à ré volta a agir e dois são presos

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

Uma quadrilha roubou na madrugada desta quinta-feira, 27, ao estilo da "gangue da marcha à ré", uma loja de roupas infantis localizada na Rua João Cachoeira, nº 553, no Itaim Bibi, zona sul da capital.

Testemunhas notaram uma movimentação suspeita de cerca de dez homens e três veículos em frente à loja Lilica & Tigor, por volta das 4h30, e avisaram a polícia. Uma viatura estava em patrulha na região e chegou ao local em poucos minutos. "Encontramos um Corolla Fielder de ré, já dentro do estabelecimento, e um Honda Civic com o porta-malas aberto, onde as roupas estavam sendo colocadas", disse o Sargento Luis Antônio. Os dois veículos são roubados.

Vinicius da Silva Lopes e Ronaldo de Oliveira Romão, ambos de 21 anos, foram presos. Segundo a polícia, Romão já tem passagem por furto de loja. Três criminosos fugiram no Honda Civic e cerca de outros cinco escaparam à pé. Um veículo Gol, também produto de roubo, foi deixado no local.

Algumas peças de roupas já estavam no porta-malas do Honda Civic e foram levadas. O crime foi registrado no 15º DP (Itaim Bibi).