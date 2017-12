Quadrilha comandada por foragido é presa em Diadema

Quatro traficantes de drogas, entre eles um procurado pela justiça, foram detidos, por volta das 22h30 de quinta-feira, 22, na cidade de Diadema, no Grande ABC, após uma perseguição pela contramão de duas importantes avenidas da região central. Em patrulhamento, policiais militares da Força Tática do 24º Batalhão desconfiaram de três ocupantes de um Voyage branco. Ao serem abordados, os suspeitos resolveram fugir pela contramão da Avenida Conceição, obrigando os demais veículos a desviar para evitar um acidente. Um ônibus, que atravessava a Avenida Antonio Doll de Moraes, uma continuação da Avenida Conceição, sem querer não deixou espaço para o trio prosseguir. O Voyage então foi cercado e acabaram detidos Eder Carlos Florêncio Dias, 20 anos, André Norberto dos Santos, 25, e Leonardo Reis, 22. Com eles os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e dois quilos de maconha. O trio então levou a PM até um terreno com várias casas, na Rua Arraia, na região do Eldorado, divisa entre Diadema e São Paulo, onde foi preso um quarto integrante da quadrilha. Francisco Carneiro de Oliveira, 22, o "Chico Louco", cumpre pena por roubo em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e, segundo a PM, foi beneficiado pela saída temporária de final de ano, mas não voltou para a cadeia. Ele comanda o tráfico na região do Eldorado. No cômodo onde Chico estava escondido, foram apreendidos 252 trouxinhas de maconha. O grupo foi encaminhado ao 01º Distrito Policial de Diadema e autuado por tráfico de drogas. Os três detidos no Voyage também responderão por porte ilegal de arma.