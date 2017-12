Quadrilha assalta pedágio na rodovia Carvalho Pinto

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

Quatro homens armados e encapuzados assaltaram, por volta da 0h30 desta terça-feira, 20, duas das 15 cabines existentes na praça de pedágio localizada na altura do quilômetro 114,9 da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava, no Vale do Paraíba. O valor roubado ainda não foi divulgado. Ninguém ficou ferido. O grupo, que chegou a pé por um canavial ao lado da rodovia, se dividiu. Dois bandidos assaltaram a cabine aberta na pista sentido Guararema; a outra dupla abordou o funcionário que estava na cabine da pista sentido Taubaté. O grupo, que segue foragido, escapou pelo mesmo canavial.