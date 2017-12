Quadrilha assalta pedágio na Ayrton Senna e dois são presos

Cerca de R$ 6 mil foram roubados, por volta das 21h15 desta segunda-feira, 12, da praça de pedágio localizada na altura do km 57 da Rodovia Ayrton Senna, em Guararema, no extremo leste da Grande São Paulo.

Armados e escondendo os rostos com toucas ninja, pelo menos oito homens, em dois veículos Gol e uma moto Honda Falcon, assaltaram seis cabines e fugiram em direção à capital paulista.

Um dos veículos Gol, vermelho e roubado uma hora e meia antes na cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba, foi abandonado por parte da quadrilha um quilômetro depois do pedágio.

Dois assaltantes, ocupando a moto, foram detidos por PMs do 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV) quando entravam na garagem de casa, localizada em uma região de mata, próximo da rodovia.

Do total levado no assalto, os policiais recuperaram R$ 2.889,70. Nenhum dos funcionários da concessionária Ecopistas - que administra a Rodovia Ayrton Senna - ficou ferido na ação dos criminosos.

A dupla detida foi encaminhada à delegacia de Guararema.