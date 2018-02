Quadrilha assalta lanchonete e capota veículo na Rodovia Dom Pedro

SÃO PAULO - Uma perseguição a quatro assaltantes, no início da madrugada desta quinta-feira, 23, terminou com dois bandidos presos e um veículo capotado na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, interior paulista.

Após invadirem uma lanchonete localizada no Jardim Itatinga, em Campinas, quatro bandidos fugiram em dois veículos, um Fox preto, da quadrilha, e um Vectra cinza, de uma senhora, cliente do estabelecimento assaltado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Policiais militares do 47º Batalhão do Interior (BPM/I), acionados via Centro de Operações da PM (Copom), conseguiram parar o Fox no Jardim Campineiro, detendo dois criminosos. A outra dupla conseguiu fugir até a Rodovia Dom Pedro, capotando o carro no quilômetro 143,5, no bairro São Marcos.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os dois ocupantes do Vectra teriam fugido a pé após o acidente. O caso será registrado no 1º Distrito Policial de Campinas.