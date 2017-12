Quadrilha assalta joalheria em Ilhabela, no litoral de SP

SÃO PAULO - Cinco homens roubaram uma joalheria, na madrugada desta sexta-feira, 22, em Ilhabela, no litoral de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atracou o barco em que estava no píer, por volta das 3 horas, e, depois de render alguns pescadores, invadiu a loja. Em seguida, eles fugiram no barco levando joias. O valor do prejuízo ainda não foi calculado.

Ninguém havia sido preso até as 10 horas. Não há informação sobre feridos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade.