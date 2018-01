Quadrilha assalta joalheria em hipermercado

Armados de pistolas, pelo menos quatro homens assaltaram, por volta das 19 horas de quarta-feira, 2, a joalheria Dacam, localizada no interior da loja do hipermercado Carrefour, na altura do quilômetro 11,5 da Via Anchieta, na região da Vila das Mercês, zona sul de São Paulo.

PMs da 2ª Companhia do 46º Batalhão foram acionados por seguranças do hipermercado e pelo comerciante, mas não chegaram a tempo de deter algum suspeito na região. Carregando joias em geral e relógios, a maioria retirada da vitrine, a quadrilha, segundo testemunhas, fugiu em motos. Ninguém ficou ferido..

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dono da joalheria primeiro vai levantar tudo o que foi roubado a fim de registrar boletim de ocorrência no 26º Distrito Policial, do Sacomã, delegacia da região.