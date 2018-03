Quadrilha assalta hotéis vizinhos em Barueri

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um grupo de quatro homens armados assaltou por volta da 0h30 desta quinta-feira, 20, os hotéis Íbis e Formule 1 em Tamboré, Barueri, na Grande São Paulo, nas margens da Rodovia Castelo Branco. A quadrilha roubou dinheiro do caixa, celulares e pertences dos funcionários e de alguns hóspedes e fugiu a pé. Há oito dias, o mesmo hotel Formule 1 já havia sido alvo de ladrões.

Os criminosos se separaram em duplas e cada uma invadiu um dos estabelecimentos, que são vizinhos, na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues. Seguranças particulares foram rendidos e os funcionários tiveram que abrir os caixas. Hans Cristian Mosl, recepcionista do Ibis, levou uma coronhada e chutes. "Eles ficaram bravos pois não tinha quase nenhum dinheiro no caixa", disse.

Vigias particulares que preferiram não se identificar suspeitam que um dos criminosos, alto e magro, tenha participado do assalto anterior ao Formule 1, no dia 12 de janeiro. Ninguém foi preso e o caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Barueri.