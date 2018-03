Quadrilha assalta duas empresas e joga ácido em funcionários

SÃO PAULO - Quatro pessoas assaltaram na manhã desta sexta-feira, 18, dois estabelecimentos no bairro Jardim Belém, na zona leste de São Paulo. No primeiro local, uma indústria metalúrgica, o grupo rendeu os funcionários e chegou a jogar ácido em alguns deles com o intuito de incendiá-los. Os criminosos levaram dinheiro e dois veículos da empresa, nos quais fugiram.

A ocorrência foi denunciada à polícia, mas logo depois a quadrilha invadiu uma terraplenagem, onde abandonou os carros e roubou um Palio para despistar os policiais. Dois dos suspeitos fugiram no carro; os outros dois roubaram um caminhão de melancia na Avenida Jacu Pêssego, mas foram presos pouco depois. Com eles foi achada uma pistola.

A dupla foi conduzida ao 62º DP (Ermelino Matarazzo). Os outros dois fugitivos estão sendo procurados pela polícia.