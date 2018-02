Quadrilha assalta casa no Alto de Pinheiros

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Bandidos assaltaram, na noite de sexta-feira, 29, uma residência localizada entre as praças Betione e Pan-Americana, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

As vítimas, que saíram ilesas, foram trancadas no banheiro e tiveram dinheiro, pertences em geral, eletrodomésticos, além do veículo da família, um Renault Sandero, roubados.

Na fuga, uma van preta, com os demais bandidos, teria escoltado o carro roubado. Nenhum suspeito foi preso. O caso foi encaminhado para o 14º Distrito Policial, de Pinheiros.