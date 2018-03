Quadrilha assalta casa e fere idoso a facadas na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um senhor de 60 anos foi esfaqueado por criminosos, no final da noite de terça-feira, 25, ao ter a casa invadida na Vila Santa Catarina, na zona sul da capital paulista.

Ele e a esposa foram surpreendidos por cinco bandidos que estavam escondidos atrás de uma Saveiro estacionada na garagem do imóvel, localizado na Rua Atos Damasceno. Sabendo que não havia pessoas no local, o grupo serrou o cadeado do portão e esperou pela chegada das vítimas.

Quando surgiu, em um Fox preto, o casal foi rendido, obrigado a abrir a residência e amarrado pelos assaltantes, que permaneceram por cerca de duas horas e meia no imóvel. Antes de fugirem, a pé, com dinheiro, celulares, notebooks e outros objetos, os bandidos esfaquearam o idoso.

A Polícia Militar e os bombeiros foram acionados e encaminharam a vítima para o Hospital do Jabaquara, onde ela continua internada. O estado de saúde não foi informado. Nenhum suspeito havia sido preso até as 5 horas desta quarta-feira, 26. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial, da Vila Clementino.