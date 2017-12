Quadrilha assalta banco no câmpus da USP

Uma quadrilha armada, formada por seis pessoas, entre homens e mulheres, invadiu no início da tarde de ontem uma agência bancária dentro da Universidade de São Paulo (USP), na Cidade Universitária, zona oeste. O grupo rendeu funcionários e vigias do banco e exigiu que o cofre fosse aberto. Foram levados cerca de R$ 520 mil, além de US$ 30.908, 28.800 e R$ 395.100 em cheques-viagem. A quadrilha levou também revólveres dos seguranças. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito havia sido preso até a noite.