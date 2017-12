SÃO PAULO - Um grupo de quatro homens assaltou, na tarde desta sexta-feira, 15, uma agência do Banco do Brasil na Avenida Sumaré, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a quadrilha roubou mais R$ 100 mil em dinheiro. O grupo fugiu com a arma de um vigia. O caso foi encaminhado ao 23º Departamento de Polícia.