Quadrilha assalta agência bancária na Paulista e leva dinheiro e joias

SÃO PAULO - Cerca de dez homens roubaram dinheiro e joias de uma agência do banco Itaú, na Avenida Paulista, perto da Rua Augusta. O crime aconteceu entre a noite de 27 de agosto e a manhã do dia 28. Segundo a Polícia Civil, a ação durou dez horas.

Os suspeitos renderam um segurança e foram até o subsolo do prédio. Lá, eles roubaram 170 cofres particulares com joias, dinheiro e outros objetos. O valor do prejuízo não foi informado.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada no 78º DP (Jardins). Agora o Departamento Estadual de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) está responsável pelo caso. A polícia trabalha para identificar os bandidos. Ninguém foi preso até o momento.