Quadra da Rosas de Ouro é interditada pela Prefeitura de São Paulo

A quadra da escola de samba Rosas de Ouro foi interditada pela Prefeitura na tarde desta terça-feira, 5, a três dias do carnaval. A escola integra a lista divulgada pelo Corpo de Bombeiros na última sexta-feira, 1, com 26 estabelecimentos que estariam irregulares na capital paulista. A quadra da escola, que recebia ensaios do carnaval três vezes por semana, fica no bairro do Limão, na zona norte.

Segundo a assessoria da Rosas de Ouro, os carros alegóricos já se encontram todos no Parque Anhembi. A escola terá que criar uma logística para a retirada das fantasias que estão armazenadas na quadra. O último ensaio da Rosas de Ouro antes do Carnaval foi realizado na última sexta-feira, 1.