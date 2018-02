'Puxadinho' em SC e DF começa a funcionar Enquanto o governo não deslancha as obras prometidas para aumentar a capacidade aeroportuária para a Copa do Mundo e a Olimpíada, a Infraero, empresa responsável pela administração de 67 aeroportos do País, resolveu construir módulos operacionais de embarque, apelidados de "puxadinhos", para reduzir o desconforto dos passageiros nos terminais mais saturados. Até agora, foram construídos dois, em Florianópolis e em Brasília, e outros dois estão em obras (Goiânia e Vitória).