PUC-SP vai repassar multa da lei antifumo a quem for flagrado

A Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) decidiu que vai repassar as multas que forem aplicadas contra a instituição pelos fiscais das blitze antifumo a professores, alunos, visitantes ou funcionários que frequentam o câmpus e sejam flagrados fumando.

Veja também:

Entenda e saiba onde ainda é permitido fumar

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cerca de 120 seguranças privados que atuam dentro do câmpus Perdizes, na zona oeste, e desde junho têm como atribuição coibir o uso de maconha, vão também abordar os usuários de tabaco a partir do próximo dia 17, quando as aulas forem retomadas.

"A orientação é a mesma. Eles deverão dizer: ‘Por favor, apague seu cigarro, que é ilegal fumar aqui’. Em seguida, vão pedir o nome, a classe e o curso", afirma o pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias, Hélio Roberto Deliberador. A USP havia anunciado na sexta que quem for flagrado pela fiscalização no local terá de pagar a multa em até 15 dias.