PUC promove três dias de discussões sobre encíclica

O Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo promove nesta semana, de terça a quinta-feira, o simpósio A Encíclica Ecológica e Social do Papa Francisco. O evento, com apoio do Estado, terá mesas-redondas e grupos temáticos para discutir as influências que o texto e as mensagens do papa sobre a proteção ao ambiente podem ter.

Na terça, às 19h30, no Tuca (Rua Monte Alegre, 1.024), será realizada a mesa-redonda O Compromisso Ético, Político e Econômico com o Meio Ambiente na Laudato Si’, com d. Odilo Scherer, Rubens Ricupero (ex-ministro do Meio Ambiente), Ladislaw Dowbor (economista da PUC-SP), Consuelo Yoshida (juíza) e Giovana Girardi (jornalista do Estado).

Na quarta-feira pela manhã, haverá a mesa-redonda Propostas de Projetos Alinhados à Mensagem da Laudato Si’, às 9h, no Auditório 239 da PUC (Rua Monte Alegre, 984). À noite é a vez da mesa-redonda Tecnologia e Ecologia na Encíclica do Papa, com d. Carlos Lema Garcia (Vigário Episcopal para a Educação e a Universidade), Francisco Borba Ribeiro Neto (Núcleo Fé e Cultura da PUC), Marcelo Barroso (engenheiro ambiental), Giuseppe Renato di Marzo (engenheiro), Cristiana Fusco (diretora do câmpus de Ciências Exatas da PUC­SP) e Paulina Chamorro (jornalista da Rádio Estadão). O evento será realizado às 20h30 no Auditório PUC­SP Consolação (Rua Marquês de Paranaguá, 111).

Na quinta, é a vez do debate Espiritualidade e Meio Ambiente na Laudato Si’, com o cardeal d. Cláudio Hummes, Márcia M. Cabreira (geógrafa), Marlise Bassani (psicóloga ambiental) e Edison Veiga (jornalista do Estado). A partir das 20h30 no Auditório PUC­SP Santana (Rua Voluntários da Pátria, 1.653). Além desses debates haverá ainda uma série de grupos temáticos na terça, das 17 às 19 horas, na PUC-SP. Inscrições podem ser feitas no blog do Núcleo Fé e Cultura: http://feculturapucsp.blogspot.com.br/.