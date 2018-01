PUC no Paraná abre 1ª pós-graduação do País focada em drones

SÃO PAULO - A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) será a primeira no Brasil a abrir um curso de pós-graduação focado nos drones. Ele será 80% a distância e 20% presencial e terá 18 professores para 17 disciplinas.

“Esse é um mercado que exige profissional capacitado de imediato. Quem tiver treinamento terá um diferencial muito grande em relação aos concorrentes”, explica o professor de Agronomia Luiz Carlos Balcewicz, coordenador do novo curso.

"Os Vants (Veículos Aéreos Não Tripulados) surgiram com aplicação basicamente na área militar e, depois, começaram a ser descobertas aplicações na área civil que trouxeram grandes vantagens em diversas áreas, além de reduzir custos e melhorar serviços", afirma o professor.

“No entanto, ao mesmo tempo em que se abriu um mercado (para drones), surgiu a preocupação com a segurança. Até hoje, não tivemos acidentes graças aos cuidados que estão sendo aplicados, mas, quando se libera geral a compra, as pessoas começam a abusar. Por isso, nosso objetivo é qualificar pessoas eticamente responsáveis”, diz Balcewicz.

O objetivo, conforme descrição do curso no site, é "formar especialistas capazes de contribuir para a aplicação correta das tecnologias intensificadas com o advento dos Vants e Drones".

Com 60 vagas abertas a profissionais de qualquer área, o curso será teórico e prático, começará em abril do ano que vem e terminará em setembro de 2017. As mensalidades vão custar R$ 340.