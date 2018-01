PUC agora diz que será inquilina no Matarazzo

O reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Dirceu de Mello, informou que a instituição não comprou o Hospital Umberto Primo, conhecido como Hospital Matarazzo, mas está em entendimentos com o novo proprietário para ocupá-lo como inquilina, ou em comodato.

"Recebemos sinal verde da comunidade do bairro, interessada em receber unidades da PUC", revelou Mello, após reunião, ontem à tarde, com moradores de Bela Vista e Cerqueira César. A universidade ocuparia 9 mil metros quadrados do complexo, cuja área total é 27.419 m².

O reitor revelou que em abril de 2009 entrou em contato com a Previ, então proprietária do imóvel, ao ser consultado sobre um eventual interesse da PUC em sua compra. "Nem a PUC nem a Fundação São Paulo, sua mantenedora, compraria nem comprou nada, porque não temos saúde financeira para isso."

Negociação. No dia 2, a Fundação São Paulo confirmou que a compra havia sido feita e que esperava da PUC informações oficiais sobre a negociação.

Mello diz que a Previ vendeu o complexo para outro grupo, cujo nome o reitor não revelou, que em seguida procurou a Reitoria. Ele observou que a Reitoria tem autonomia para fazer a negociação de aluguel ou comodato, mas não falou sobre valores.

"A área nos entusiasmou bastante, porque, como me disse um amigo pensionista da Previ, ela tem a cara da PUC." Segundo Mello, seria estranho comprar o móvel, porque a PUC enfrentou uma grave crise financeira. Um acordo seria um alívio para a universidade, que sofre com falta de espaço no câmpus de Perdizes.

A locação ou cessão em comodato do Hospital Umberto Primo, um bem tombado, dependeria da restauração do imóvel pelo atual proprietário. Abandonado há 17 anos, o conjunto de prédios está deteriorado.

Igreja. O cardeal arcebispo de São Paulo e Grão Chanceler da PUC, d. Odilo Pedro Scherer, divulgou uma nota, anteontem, poucas horas antes de embarcar para Roma - onde participa do encerramento do Ano Sacerdotal - negando a compra do imóvel pela Fundação ou pela PUC.

"O reitor da PUC-SP, único que manteve contato com o grupo que teria adquirido o referido imóvel, apresentará oportunamente aos órgãos competentes da universidade e da sua mantenedora a proposta que lhe foi oferecida", informou. "Não me passa despercebido que a Fundação São Paulo deverá ter o aval da Curadoria de Fundações do Ministério Público Estadual para uma decisão dessa natureza."

O cardeal garantiu, "para tranquilizar a comunidade universitária", que a Fundação São Paulo honrará seus compromissos trabalhistas, suas obrigações para com os credores e seu zelo pela excelência acadêmica.