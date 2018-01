Público lota ensaios das escolas do Grupo Especial paulistano

Quadra da Rosas de Ouro, lotada em ensaio em janeiro. Foto: José Patrício/AE

SÃO PAULO - Com ou sem samba no pé, moradores e turistas de São Paulo têm lotado os ensaios pré-carnavalescos da cidade. As 14 escolas do Grupo Especial se preparam desde outubro para os desfiles, nos dias 12 e 13 de fevereiro, mas o movimento nas quadras aumentou muito desde o início do ano. Campeã de 2009, a Mocidade Alegre se anima com a participação crescente nos ensaios. "Depois do Natal e do ano-novo, todo mundo começa a respirar carnaval. Há o público que já participava, mas o fato de termos sido campeões atrai mais gente", afirma a presidente, Solange Bichara. O movimento na escola aumentou até 70% após o fim de ano.

O público também tem marcado presença nos ensaios da Vai-Vai, que completou 80 anos neste mês. Mesmo debaixo de chuva, ninguém arreda pé da quadra na Rua São Vicente, no Bexiga, região central. "O samba já está na boca do povo. Agora é só esperar o dia do desfile e arrumar os últimos detalhes", resume Thobias da Vai-Vai, presidente da agremiação. O movimento, segundo ele, quadruplicou em relação a dezembro.

O centenário do Corinthians também terá homenagem. A Gaviões da Fiel fará do aniversário do Timão o tema do desfile. Nos ensaios das sextas-feiras, a escola recebe 5 mil pessoas, o dobro da média registrada antes do Natal. Personalidades e jogadores costumam marcar presença. Nos ensaios da Pérola Negra, a novidade é a quadra, que agora é coberta e tem camarote. Prejudicada pelas chuvas de dezembro, a escola da Vila Madalena já consertou os estragos nos carros alegóricos e fantasias e está pronta para desfilar.

Na Tom Maior, a mudança foi novamente de endereço. No ano passado, a escola havia transferido sua quadra para a Barra Funda. Neste ano, mudou para outro local no mesmo bairro. "Já que tivemos de sair de Pinheiros, optamos por um local mais próximo do Anhembi. A ideia é ficar neste espaço até conseguirmos voltar para nosso bairro", diz o presidente Marko Antônio da Silva.

Campeã do Grupo de Acesso em 2009, a Águia de Ouro presta homenagem à cidade de Ribeirão Preto. Além dos ensaios na quadra, a escola vai fazer dois encontros na cidade homenageada, no sábado. "A população da cidade está abraçando a escola. Essa é uma maneira de retribuir", explica o presidente Sidnei Carriolo. A Império de Casa Verde vai retratar a história dos 400 anos de Itu.

Outra escola que comemora o retorno ao Grupo Especial é a Imperador do Ipiranga, vice-campeã do Grupo de Acesso em 2009. "O público triplicou em relação ao ano passado. Mas se não fosse o empenho e a garra da comunidade, não estaríamos hoje no Grupo Especial. Queremos mostrar que temos condições de fazer um carnaval competitivo, mesmo sendo uma escola humilde", avalia o presidente da agremiação, Jamil Jorge. A Imperador abrirá os desfiles no dia 12, dando início ao carnaval no Anhembi.

CALENDÁRIO DOS ENSAIOS

Acadêmicos do Tucuruvi

Quintas e sábados, 21h (R$ 5)

Av. Mazzei, 722

Tucuruvi

(11) 2204-7342

Águia de Ouro

Domingos, às 19h (R$ 5)

Av. Francisco Matarazzo, 1.986 Pompeia

(11) 3872-8262

Gaviões da Fiel

Terças e domingos, 22h (R$ 10); sextas, 22h (R$ 15)

Rua Cristina Tomaz, 183

Bom Retiro

(11) 3221-2066

Imperador do Ipiranga

Terças, 20h, ensaio da bateria na rua (grátis); sextas e domingos, 20h (R$ 2)

Av. Carioca, 99

Ipiranga

(11) 2219-1053

Império de Casa Verde

Quintas e sábados, 22h (R$ 5)

Av. Engenheiro Caetano Álvares, 2.042; Casa Verde

(11) 3961-4956

Leandro de Itaquera

Quartas, ensaio da bateria na rua, 20h (grátis); sextas, 23h, e domingos, 18h (R$ 5)

Rua Padre Viegas de Menezes, 66 Itaquera

(11) 2057-5456

Mancha Verde

Terças, ensaio da bateria na rua, 20h (grátis); quintas e sábados (ensaio+show), 22h (R$ 10)

Av. Abraão Ribeiro, 503

Barra Funda

(11) 3361-2146/3331-0250

Mocidade Alegre

Sextas, 19h, ensaio na rua (R$ 5); domingos, 17h (R$ 15)

Av. Casa Verde, 3.498; Limão

(11) 3857-7525

Pérola Negra

Quintas e domingos, 18h30 (R$ 5)

Rua Girassol, 51; Vila Madalena

(11) 3812-3816

Rosas de Ouro

Quartas, 21h (R$ 25);

sextas, 21h (R$ 20); domingos, 20h30 (R$ 10)

Rua Cel. Euclides Machado, 1.066

Freguesia do Ó

(11) 3931-4555

Tom Maior

Terças e quintas, 21h (R$ 10);

sábados, 21h (R$ 20)

Rua Sérgio Tomás, 622

Barra Funda

(11) 3494-9040

Unidos de Vila Maria

Quartas, sextas e domingos, 21h (R$ 10)

R. Cabo João Monteiro da Rocha, 448; Jardim Japão

(11) 2981-3154

Vai-Vai

Quintas e domingos, 19h (R$ 10)

Rua São Vicente, 276; Bexiga

(11) 3266-2581

X-9 Paulistana

Sextas e domingos, 20h (R$ 5)

Av. Luis Dumont Villares, 324

Parada Inglesa

(11) 2959-3377