Público desaprova saída dos urubus da Bienal

Parte do público que visitou ontem a Bienal de São Paulo ficou decepcionada com a saída dos três urubus da instalação Bandeira Branca, de Nuno Ramos. Para eles, a obra ficou sem vida. As aves foram removidas anteontem por determinação da Justiça. Amanhã, a Fundação Bienal deve decidir com o artista se o que restou da obra ficará na mostra. "O Ibama desautorizou o próprio Ibama, que havia dado a licença e depois cancelou", disse o curador da Bienal, Agnaldo Farias. Mas ele não considera a decisão da Justiça censura.