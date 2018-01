Publicitário é morto ao reagir a assalto no Guarujá

Um publicitário de 30 anos foi morto com um tiro no peito no domingo à noite depois de reagir a um assalto numa casa de veraneio no Guarujá, na Baixada Santista. Por enquanto, ninguém foi preso. O crime aconteceu por volta das 21h15, quando dois homens armados invadiram a residência no Jardim Guaiuba e obrigaram as quatro pessoas moradores - um casal, sua filha e o namorado dela - a ficaram em um quarto.

Depois de remexer os móveis a procura de objetos de valor e dinheiro, os homens pegaram os cartões bancários das vítimas e senhas para fazerem saques em caixas eletrônicos. Um dos criminosos saiu enquanto o outro vigiava as vítimas. No entanto, pouco depois o criminoso que havia saído telefonou para o comparsa afirmando que as vítimas haviam informado senhas erradas. Nesse momento, o bandido começou a ameaçar matar a todos e as ameaças continuaram mesmo após terem sido passadas as senhas corretas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na delegacia-sede do Guarujá, as ameaças fizeram com que o publicitário Daniel Zanon Pollisson se desesperasse e "partisse para cima" do bandido, apoiado pelo pai da namorada, o administrador Reinado Fernandes Joaquim, de 61 anos. Porém, o bandido conseguiu desvencilhar-se e atirou contra o peito de Pollisson.

Depois disso, o assaltante pediu que o levassem dali, pois não sabia dirigir. Ele e Joaquim seguiram até uma área próxima as marinas do mesmo bairro, onde obrigou a vítima a descer e não olhar para atrás. Enquanto isso, avisada por uma denúncia de disparo de arma de fogo, a Polícia Militar chegou à residência assaltada. O jovem publicitário foi socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Pollisson mora na Praia Grande e passaria dois dias na casa com a família da namorada no Guarujá.

Apoiada pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, a Polícia Civil já conseguiu pistas de quem sejam os criminosos. O delegado titular de Guarujá, Cláudio Rossi, acredita que um terceiro suspeito tenha participado da ação, como motorista. "As investigações estão adiantadas e os assaltantes deverão ser presos nos próximos dias", afirmou Rossi.