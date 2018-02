Publicitário desce de carro minutos antes de acidentes

Os dois saíram da danceteria Villa Country, na Barra Funda, por volta das 6h, e Arenzon deixou o amigo - um publicitário de 25 anos - na frente do shopping West Plaza, a cerca de 150 metros dali. O publicitário preferiu pegar um táxi.

Felipe colidiu com quatro carros, atropelou duas pessoas e parou só no Limão, na zona norte, após bater na Towner de Edson Aparecido Domingues.

Segundo conhecidos, o publicitário havia ido à danceteria com um amigo comum de Arenzon, que "ficou" com uma garota e saiu com ela do lugar. Ele, então, pegou carona.

Assustado com o comportamento do estudante, que estava muito embriagado e sem controle do carro, o publicitário disse: "Ou você me deixa dirigir, ou saio do carro." Arenzon parou para que ele saltasse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O publicitário só soube do ocorrido por volta das 11h da manhã, quando ligaram para saber se ele estava bem.

A fiança de R$ 245 mil que colocou Arenzon em liberdade foi paga pelo pai, Milton Arenzon, vereador pelo PMDB em Embu das Artes. Ontem, Milton do Rancho, como é conhecido, não compareceu à sessão na Câmara. Seu assessor não soube informar onde ele estava.