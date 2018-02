Publicitário critica atitude de Iriny; feministas elogiam

Já as feministas estão com Iriny. "Por que, para dar uma má notícia, a mulher tem de usar erotismo?", pergunta Maria José Rosado, da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. "A ideia de que a mulher tem sempre cartão de crédito à disposição não corresponde à realidade. Ao contrário, são elas as principais responsáveis pela economia doméstica", defende Nalu Faria, da Sempreviva, ONG que integra a Marcha Mundial das Mulheres. Nalu acredita que, na propaganda, "a mulher é apresentada como alguém que não pensa". Xavier argumenta: "Então são dois: o homem, ali, é usado pela mulher e tem a inteligência diminuída." / P.S.