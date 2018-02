PTB fecha com PT e agora deverá ganhar secretaria O PTB decidiu ingressar na base de apoio com a qual o prefeito eleito Fernando Haddad (PT) contará na Câmara Municipal no ano que vem. A resolução foi tomada após reunião da bancada eleita com o presidente estadual do partido, deputado Campos Machado (PTB), que no plano estadual apoia o governo tucano de Geraldo Alckmin. Pelo ingresso na base, o PTB deverá ser contemplado com uma secretaria no governo Haddad. O espaço que os petebistas terão será discutido nos próximos dias com o coordenador da transição e futuro secretário de Governo, vereador Antonio Donato, que na semana passada convidou a bancada do PTB a integrar a futura gestão.