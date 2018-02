PT indica José Américo para presidir a Câmara Municipal de SP

A bancada do PT na Câmara Municipal de São Paulo anunciou, na tarde desta terça-feira, o nome do vereador José Américo como candidato do partido à presidência da Casa. Segundo nota emitida pelo líder petista na Câmara, vereador Chico Macena, a decisão foi tomada por unanimidade. Além de José Américo, o vereador eleito Arselino Tatto pleiteava a indicação.

O PT elegeu a maior bancada de vereadores no último pleito, com 11 representantes. Desde então, a legenda defende o princípio da proporcionalidade, segundo o qual o partido com maior número de vereadores deveria indicar o presidente da Câmara. Com nove vereadores eleitos, o PSDB também defende esse princípio e, portanto, não deve indicar nomes para a presidência da Câmara. A indicação nesse caso seria apenas do nome do primeiro-secretário da Casa.

A eleição será no dia 1º de janeiro e são necessários ao menos 28 votos para eleger o presidente da Câmara Municipal.