PT critica ação da PM e culpa gestão do PSDB Somente ontem, no quarto dia de manifestações, a Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota sobre o Movimento Passe Livre. "Repudiamos a ação truculenta e sem diálogo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem sido a mesma nas greves de professores, da saúde, dos movimentos populares em geral, sob o comando das gestões do PSDB." A juventude petista apoia o movimento.