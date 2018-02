PT articula com DEM mudança no orçamento Caso não consiga apoio do líder de governo do prefeito Gilberto Kassab (PSD) e relator do orçamento, Roberto Trípoli (PV), para fazer mudanças na previsão de gastos para 2013, o PT já articula com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Milton Leite (DEM), um relatório paralelo. Dos nove vereadores da comissão, sete devem apoiar as alterações que permitirão prefeito eleito, Fernando Haddad (PT), cumprir promessas de campanha.