PT aposta em Filippi para ajudar Dilma e Padilha em SP A cúpula do PT e articuladores da campanha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao governo paulista só veem uma possibilidade de salvar a interlocução política com o prefeito Fernando Haddad: a transferência do secretário da Saúde, José de Filippi Júnior, para a cadeira antes ocupada por Antonio Donato. Homem da confiança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Filippi tem trânsito no PT e, na visão do partido, perfil ideal para fazer a "ponte" com a campanha de Padilha.