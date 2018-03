Psicóloga desaparecida havia 3 dias é achada no porta-mala do carro do síndico Depois de três dias desaparecida, a psicóloga Karen Tannhauser, de 37 anos, foi encontrada ontem no porta-mala do carro do síndico do condomínio onde mora, no Jardim Botânico, zona sul do Rio. Karen não era vista desde a tarde de 31 de dezembro.