PSDB não recebeu propina, diz diretório estadual O presidente do diretório estadual do PSDB, deputado federal Duarte Nogueira, negou que o partido recebeu propina vinda de contratos públicos. "Não. Em absoluto. Nem sei quem era o presidente do partido na época, em 1997, mas com certeza, não (recebeu)", disse o deputado.