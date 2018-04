PSDB divulga nota para criticar 'intromissão' federal no caso

A crítica rebate declarações do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que anteontem disse considerar "um episódio grave" o fato de o secretário nacional de Articulação Social, Paulo Maldos, ter sido alvejado por uma bala de borracha durante a desocupação. A nota é assinada pelo presidente interino da Comissão Executiva Nacional, Alberto Goldman.

Auxílio. O governo do Estado de São Paulo anunciou ontem verba de auxílio-moradia às famílias que precisarem de ajuda após a reintegração de posse do Pinheirinho. O valor total não foi divulgado. Segundo o governador Geraldo Alckmin (PSDB), o aluguel social para desalojados será de até R$ 500. / FELIPE FRAZÃO COM EQUIPE AE