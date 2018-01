Próximo passo é a habilitação do ganhador O edital da concorrência para a iluminação pública determina que a proposta vencedora seja escolhida com base no menor preço - ou seja, quem cobrar menos ganha. As empresas tinham de depositar uma caução de 1% do contrato (R$ 4,4 milhões). Depois, houve a abertura das propostas comerciais e a classificação por ordem de preço, o que ocorreu na tarde de ontem.