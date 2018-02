Prova para obter CNH pela 1ª vez deixará de ser feita em papel para ser digital As provas para obter pela primeira vez a Carteira Nacional de Habilitação (CHN) em São Paulo deixarão de ser feitas em papel. Até o fim de abril, as provas serão feitas por computador na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o resultado sairá na hora, como já são as provas para renovação da carteira, aplicadas em Centros de Formação de Condutores. As provas já são eletrônicas em seis Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do interior e da Grande São Paulo. A mudança deve começar a valer assim que terminarem as reformas na unidade do Detran da Armênia, na zona norte da cidade. Quando as obras terminarem, essa unidade terá o que o Estado chama de "padrão Poupatempo" de atendimento, como o Detran afirma ocorrer nas unidades do departamento de Aricanduva, na zona leste, e Interlagos, na zona sul. "Todas as unidades terão a prova", diz o presidente do Detran, Daniel Annenberg.