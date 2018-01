Protético falsificava RG para bandidos

As suspeitas surgiram depois que o Deic passou a prender integrantes de facções criminosas com documentos falsos. Após as investigações, os policiais encontraram Souza.

Com ele, foi achado um pen drive com programas e arquivos digitalizados para a produção de documentos. Ele também tinha listas com dados de beneficiários de programas sociais do governo federal. "Os bandidos usavam as contas criadas com os documentos falsos", diz o delegado Márcio Mathias, responsável pela prisão.