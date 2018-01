Protestos por mudança na rota de van têm via fechada, fogo e invasão de secretaria

Um grupo de 70 motoristas de vans da região de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, invadiu o prédio da Secretaria de Transportes (Botafogo, zona sul), na tarde de ontem. Pela manhã, a Favela de Rio das Pedras (zona oeste) foi palco de manifestações, por causa da nova regra adotado pela prefeitura para o transporte alternativo na área. Há quatro dias atos se sucedem na comunidade. As medidas entraram em vigor no sábado e estabelecem que só vans autorizadas poderão atuar em quatro vias de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca. Nos protestos em Rio das Pedras, pneus e sacos de lixo foram queimados. A principal avenida da favela, a Engenheiro Sousa Filho, foi interrompida.