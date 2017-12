Protestos nas ruas mudaram a agenda Os protestos de junho, liderados pelo Movimento Passe Livre, mudaram a agenda dos políticos em todo o País. A questão do transporte público não estava tão incisiva como agora. Até acho que a criação das faixas exclusivas de ônibus era um paradoxo em relação ao Arco do Futuro, que prioriza obras viárias. Então, é justificável a decisão do governo de desistir de construir duas grandes avenidas. Diante da mudança na agenda de prioridades, foi também uma decisão acertada da atual gestão desistir do túnel de R$ 2 bilhões entre a zona sul e a Imigrantes. Essas obras não são mais prioridade para a população.