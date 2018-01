Protestos bloqueiam vias do centro e zona leste da capital paulista

Atualizada às 21h59

SÃO PAULO - Na noite desta terça-feira, 3, vias do centro e da zona leste da capital estão interditadas por grupos de manifestantes. Durante toda esta terça houve protestos na capital, como os de professores e funcionários municipais, professores das universidades estaduais de São Paulo, entre outros grupos.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 19h30, um grupo de manifestantes interditou totalmente o viaduto Domingos Franciulli Neto, sentido bairro, próximo à avenida Gabriela Mistral, na zona leste. Segundo a Polícia Militar, os cerca de cem manifestantes começaram a protestar às 18h25 e chegaram a ocupar todas as faixas da pista sentido Ayrton Senna da Marginal Tietê. A PM informou que o ato seria contra a reintegração de posse de uma ocupação na região.

Durante a manifestação na zona leste, um grupo tentou incendiar um ônibus coletivo no cruzamento das avenidas Governador Carvalho Pinto e Gabriela Mitral. Segundo informações da Polícia Militar, não houve feridos e ninguém foi detido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no centro um grupo de funcionários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) se juntou com professores municipais na frente do Viaduto do Chá. Às 19h30, segundo a PM, cerca de mil pessoas estavam no local. Os funcionários do CCZ começaram a manifestação às 10h30, na Avenida Santos Dumont, em Santana, na zona norte, e caminharam até a Praça da República. Chegaram ao Viaduto do Chá, na frente da Prefeitura, por volta das 14 horas e lá permaneciam protestando até as 19h30.

Já na Avenida Paulista um grupo de 30 manifestantes reivindicam que Bashar al-Assad saia da presidência na Síria. O grupo bloqueia a faixa da direita do sentido Consolação da via. Segundo a CET, há trânsito lento por aproximação.