Protestos afetam o trânsito da capital paulista nesta terça

SÃO PAULO – Dois protestos prejudicam o trânsito na cidade, na tarde desta terça-feira, 4. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), manifestantes estão reunidos na Praça Charles Miller, no sentido centro, na região do Pacaembu, na região central. Eles pretendem seguir em carreata até a Câmara dos Vereadores de São Paulo em protesto contra projeto que regulamenta o uso de aplicativos como o Uber no País e está em discussão, nesta terça-feira, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Manifestantes também estão reunidos no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP), mas segundo a CET, não há bloqueios, neste momento.

Centro. Outro protesto bloqueia duas faixas da Rua Líbero Badaró, sentido único, no centro da capital paulista. De acordo com a CET, os manifestantes estão perto da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.